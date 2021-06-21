В парадной на Лабораторной неизвестный избил и пытался изнасиловать турчанку, а на Пилотов мужчина напал на пьяную женщину

За минувшие выходные в Северной столице две женщины стали жертвами сексуальных домогательств со стороны незнакомцев. Инциденты произошли в Калининском и Московском районах Петербурга.

Так, около шести утра 18 июня 23-летняя уроженка Турции, живущая на Лабораторной улице, обратилась в полицию с заявлением. Девушка рассказала, что примерно в пять утра заходила в аптеку и в магазин неподалеку от дома. Все это время её преследовал незнакомый мужчина.

Как описала пострадавшая, злоумышленник был неславянской внешности, около 40 лет, ростом примерно 180 см, одет в красную спортивную куртку, кепку и штаны. Заявительница приметила незнакомца, а когда направлялась домой, увидела, что он идет за ней. Возле парадной мужчина догнал её, затащил внутрь, избил и пытался изнасиловать. Девушке, к счастью, удалось вырваться и сбежать. Местонахождение правонарушителя пока неизвестно, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На следующий день в 13 часов в отдел полиции Московского района обратилась 41-летняя сотрудница юридической компании. Она рассказала, что примерно в десять вечера пятницы, 18 июня, возвращалась с работы домой и возле станции метро «Московская» заметила наблюдающего за ней незнакомца азиатской внешности 25-30 лет.

Женщина не придала этому значения и отправилась на встречу с друзьями возле одного из домов на Пилотной улице. Компания распивала спиртное в сквере, потом все постепенно стали расходиться, а заявительница вместе с приятелем уснули прямо на скамейке. Пострадавшая проснулась от того, что неизвестный закрывал ей рот рукой, и обнаружила себя лежащей на траве. Мужчина насильственно принудил жертву к половому контакту, а затем скрылся.

Женщина уверена, что насильником является тот самый подозрительный молодой человек, которого она встретила возле «Московской». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.