Песков высказался о проверках качества российских вакцин от COVID

В России осуществляется «жесткий контроль» за производством вакцин от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, производитель «Спутника V» исправил все нарекания и недочеты в плане соблюдения технических требований к препарату со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщил ТАСС, ВОЗ ранее проводила инспекции на четырех фармацевтических компаниях в России, где делают «Спутник V», и осталась не довольна одним предприятием.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о подробностях исследования вакцины «Спутник V» на детях. Около 350 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет поучаствуют в клинических исследованиях вакцины от ковид-19 «Спутник V».