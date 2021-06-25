Возле восточного ресторана в Петербурге мужчину зарезали в день его рождения

Возле восточного ресторана в Петербурге мужчину зарезали в день его рождения
Инцидент произошел в заведении на проспекте Маршала Жукова. Фото: скриншот Google Maps

Минувшей ночью в Кировском районе Северной столицы нашли окровавленный труп мужчины с ножевым ранением в области груди.

По информации правоохранительных органов, молодого человека, который не подавал признаков жизни, обнаружили возле дома №32 по проспекту Маршала Жукова. Его одежда была в крови, а позже выяснилось, что на груди зияла рана, оставленная ножом. Прибывшие к месту происшествия медики уже не могли ему помочь: пострадавший скончался.

Полицейским, однако, удалось оперативно установить и личность погибшего, и обстоятельства его смерти. Выяснилось, что 25-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья в этот злосчастный вечер отмечал свой 25-й день рождения. Вместе с 21-летним соотечественником он проводил время в восточном ресторане, расположенном в соседнем доме.

Следователи предполагают, что в процессе празднования между молодыми людьми разразилась ссора и темпераментный юноша в итоге всадил нож в грудь имениннику. Известно, что он скрылся с места происшествия на белой «Лада Веста». По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемого разыскивают.

Напомним, что недавно, 21 июня, поножовщиной закончился конфликт между гражданами Дагестана и Азербайджана. Инцидент произошел в СНТ «Ландыши» Тосненского района Ленинградской области. Оппоненты повздорили, после чего уроженец Азербайджана всадил нож в бедро 33-летнему выходцу из Дагестана. В этом случае все участники конфликта, к счастью, остались живы, но пострадавшему потребовалась медицинская помощь — его госпитализировали в одну из гатчинских больниц.

А в Невском районе Петербурга ранним утром 20 июня мужчина получил удар ножом в спину и лишился 600 тысяч рублей. На него напал неизвестный злоумышленник азиатской внешности в черной футболке. Он ударил жертву ножом, после чего потерпевший потерял сознание. Воспользовавшись моментом, преступник забрал у него больше полумиллиона рублей.

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