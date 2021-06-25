Петербурженка с ножевым ранением смогла противостоять разбойнику, ударив его в пах

В Петербурге Красносельский районный огласил приговор в отношении Алексея Фомичева, которого признали виновным по статье «Разбой».

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Суд определил, что в прошлом году 5 марта Фомичев зашел за женщиной в лифт на улице Котина дома 4 корпуса 1.

Мужчина решил ограбить потерпевшую. Пока виновный вместе с женщиной поднимались на седьмой этаж, то первый достал нож, приставил его к шее пострадавшей и потребовал телефон.

Однако жертва не отдала мобильный. Тогда же Фомичев обыскал карманы пострадавшей и забрал телефон стоимостью 14 тыс. рублей.

Однако потерпевшая решила оказать сопротивление и попыталась вытащить телефон, при этом схватила левой рукой лезвие ножа, чтобы отвести его от своей шеи, в результате чего получила рану левой кисти.

После этого Фомичев нанес потерпевшей один удар ножом в область левого бока.

Когда же кабина лифта открылась пострадавшая ударила в пах подсудимого, забрала обратно свой телефон, оттолкнула виновного вглубь кабины лифта и проследовала к себе в квартиру.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в исправительной колонии строгого режима.

Кроме этого с Фомичева в пользу пострадавшей взыскали 5 тыс. рублей за моральный вред.

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