Петербурженка с ножевым ранением смогла противостоять разбойнику, ударив его в пах

В Петербурге Красносельский районный огласил приговор в отношении Алексея Фомичева, которого признали виновным по статье «Разбой».
Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
Суд определил, что в прошлом году 5 марта Фомичев зашел за женщиной в лифт на улице Котина дома 4 корпуса 1.
Мужчина решил ограбить потерпевшую. Пока виновный вместе с женщиной поднимались на седьмой этаж, то первый достал нож, приставил его к шее пострадавшей и потребовал телефон.
Однако жертва не отдала мобильный. Тогда же Фомичев обыскал карманы пострадавшей и забрал телефон стоимостью 14 тыс. рублей.
Однако потерпевшая решила оказать сопротивление и попыталась вытащить телефон, при этом схватила левой рукой лезвие ножа, чтобы отвести его от своей шеи, в результате чего получила рану левой кисти.
После этого Фомичев нанес потерпевшей один удар ножом в область левого бока.
Когда же кабина лифта открылась пострадавшая ударила в пах подсудимого, забрала обратно свой телефон, оттолкнула виновного вглубь кабины лифта и проследовала к себе в квартиру.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в исправительной колонии строгого режима.
Кроме этого с Фомичева в пользу пострадавшей взыскали 5 тыс. рублей за моральный вред.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Прохора Шаляпина напал возле его дома сосед.