Роструд заявил о законности отстранения от работы непривитых от коронавируса

Роструд заявил о законности отстранения от работы непривитых от коронавируса
Отстранение в таких случаях не противоречит законодательству. Фото: pixabay.com

В ведомстве убеждены, что подобные действия не противоречат российскому законодательству.

В Роструде объяснили, почему работодатель имеет право отстранять от работы тех, кто не хочет делать прививку от коронавируса. В ведомстве объяснили, что этот момент прописан в части первой 76 Трудового кодекса РФ. В ней сказано, что отстранять можно на основании федеральных законов и норм ТК, а также иных правовых актов.

На данный момент в России действует Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В связи с этим у компаний есть право отстранять тех, кто не хочет вакцинироваться. Напоминаем, что в 11 регионах страны уже ввели обязательную вакцинацию от коронавируса среди работников отдельных сфер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России второй день подряд выявили более 20 тысяч инфицированных COVID.

вакцинация пандемия роструд


 

Новости партнеров
Сколько придется платить за услуги ЖКХ петербуржцам с 1 июля
Сколько придется платить за услуги ЖКХ петербуржцам с 1 июля
УЕФА предложил России отменить оставшиеся матчи ЕВРО-2020 из-за коронавируса
УЕФА предложил России отменить оставшиеся матчи ЕВРО-2020 из-за коронавируса
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В центре Гамалеи оценили опасность индийского вируса Нипах
Две заключенные погибли в канализационном колодце в Ивановской области
Скончался актер и театральный деятель Игорь Сиренко
На курортах Кубани подскочил спрос на аренду жилья из-за новых ограничений ...
В Мурино вооруженный насильник напал на девушку в лифте
В аварии под Тосно пострадали двое детей и взрослый
Треть россиян не могут позволить себе даже недельный отпуск
На Выборгской набережной иномарка съехала с дороги. Проезд затруднен