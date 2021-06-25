Роструд заявил о законности отстранения от работы непривитых от коронавируса

В ведомстве убеждены, что подобные действия не противоречат российскому законодательству.

В Роструде объяснили, почему работодатель имеет право отстранять от работы тех, кто не хочет делать прививку от коронавируса. В ведомстве объяснили, что этот момент прописан в части первой 76 Трудового кодекса РФ. В ней сказано, что отстранять можно на основании федеральных законов и норм ТК, а также иных правовых актов.

На данный момент в России действует Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В связи с этим у компаний есть право отстранять тех, кто не хочет вакцинироваться. Напоминаем, что в 11 регионах страны уже ввели обязательную вакцинацию от коронавируса среди работников отдельных сфер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России второй день подряд выявили более 20 тысяч инфицированных COVID.