Петербуржцам рассказали, как получить пособия и пенсии тем, кто не оформил карты «Мир»

Петербуржцам рассказали, как получить пособия и пенсии тем, кто не оформил карты «Мир»
Для получения пенсий и пособий нужно завести карту "Мир". Фото: pixabay

С 1 июля средства будут зачислять только на карту «Мир».

В пенсионном фонде России рассказали, как получить пособия и пенсии тем, кто до 1 июля не оформит карты «Мир». Об этом сегодня, 25 июня, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Известно, что со следующего месяца средства будут приходить только на карты «Мир». Те, у кого их нет, все-таки получат пособия и пенсии, но с опозданием. Банк автоматически оформит возврат, а для получения денег нужно будет написать заявление. На портале Госуслуг можно сменить способ получения выплат – вместо банковской карты есть вариант написать счет.

В ПФР отметили, что о переходе на новую платежную систему было известно заранее и он неоднократно переносился, чтобы все успели оформить карту «Мир».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с 1 июля подскочат цены на коммунальные услуги.

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