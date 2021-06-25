В Колпино загорелся ТРК: над зданием кружатся черные клубы дыма

В Петербурге в Колпинском районе произошла чрезвычайная ситуация — пожар в торгово-развлекательном комплексе. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
В Колпино очевидцы происходящего засняли, как торгово-развлекательный комплекс «ОКА» горит. Огонь охватил крышу.
Отмечается, что ТРК расположен на Октябрьской улице.
Кроме того известно, что возгорание произошло прямо над магазином спортивных товаров «Спортмастер».
В данный момент неизвестно есть ли пострадавшие в результате случившегося.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Киа» на проспекте Космонавтов пробила ворота гипермаркета и устроила беспорядок. Водителя автомобиля пришлось госпитализировать. Он находится в состоянии средней степени тяжести.