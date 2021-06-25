В Колпино загорелся ТРК: над зданием кружатся черные клубы дыма

В ТРК в Колпино загорелась крыша. Фото: "Колпинский район Санкт-Петербург"

В ТРК в Колпино загорелась крыша. Фото: "Колпинский район Санкт-Петербург"

В Петербурге в Колпинском районе произошла чрезвычайная ситуация — пожар в торгово-развлекательном комплексе. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Колпино очевидцы происходящего засняли, как торгово-развлекательный комплекс «ОКА» горит. Огонь охватил крышу.

Отмечается, что ТРК расположен на Октябрьской улице.

Кроме того известно, что возгорание произошло прямо над магазином спортивных товаров «Спортмастер».

В данный момент неизвестно есть ли пострадавшие в результате случившегося.

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