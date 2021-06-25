Росгвардия просит посмертно наградить экипаж вертолета, который разбился под Гатчиной

Росгвардия просит посмертно наградить экипаж вертолета, который разбился под Гатчиной
Крушение вертолета Ми-8. Фото: скриншот vk.com/spb_today

Летчики делали все, чтобы увести вертолет от жилых домов – благодаря им никто не пострадал.

Росгвардия планирует посмертно наградить экипаж разбившегося под Гатчиной боевого вертолета Ми-8. В ведомстве хотят представить погибших к госнаградам за мужество и героизм, проявленные во время полета. Об этом сегодня, 25 июня, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

В Росгвардии отметили, что трое летчиков делали все, чтобы падающая машина оказалась как можно дальше от жилых домов населенного пункта. Благодаря им не произошло ни одной смерти среди гражданского населения. Напоминаем, что Ми-8 рухнул недалеко от деревни Корпикюля, в результате чего погибли трое.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после крушения Ми-8 под Гатчиной.

госнаграда ленинградская область росгвардия


 

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