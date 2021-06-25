На КАД в аварии с такси пострадал водитель

На КАД в аварии с такси пострадал водитель
Пострадавшему вызывали скорую. Фото: Baltphoto

Мужчине пришлось вызывать скорую помощь.

В Санкт-Петербурге на КАД сегодня, 25 июня, произошла авария с участием такси. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось недалеко от съезда на Октябрьскую набережную. По предварительным данным, в легковушку врезалась машина такси, которая скрылась с места происшествия. Водитель получил травмы головы, так что на место инцидента вызывали карету скорой помощи, а также сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Дворцовой внедорожник снес женщину на «зебре», а на Народной «Лада» сбила пешехода.

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