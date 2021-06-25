СМИ пишут о разводе телеведущей Ксении Бородиной

Звезда якобы подала документы на развод.

Телеведущая и блогер Ксения Бородина собирается разводиться с мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. Об этом пишет Super.ru, ссылаясь на собственные источники.

По предварительным данным, телеведущая подтвердила информацию в разговоре с журналистами. Источники также отметили, что Бородина некоторое время не живут с супругом. Напоминаем, что поклонники телеведущей обратили внимание на то, что она перестала появляться где-либо со своим мужем. Бородину атаковали различными вопросами на эту тему, но она отказывалась отвечать.

Телеведущая и Омаров поженились в 2015 году, у них родилась дочь Теона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пётр Красилов развелся с женой. Ещё в 2018 году актёр рассказал, что супруга переехала в США, где хотела получить образование фотографа. Она забрала с собой их общую дочь Сашу.