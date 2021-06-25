В Сосновом Бору возбудили уголовное дело после падения ребенка с восьмого этажа

В Сосновом Бору возбудили уголовное дело после падения ребенка с восьмого этажа
Ребенок упал с большой высоты. Фото: pixabay

Трехлетний малыш скончался из-за серьезности полученных травм.

В Ленинградской области возбудили уголовное дело после падения трехлетнего ребенка с восьмого этажа. Об этом сегодня, 25 июня, сообщается на сайте СК РФ по региону.

Инцидент произошел 25 июня на улице 50 лет Октября в городе Сосновый Бор. Под окнами дома найдено тело малыша – он выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже. На место инциденты приезжали сотрудники правоохранительных органов, которые на данный момент уже возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В ведомстве добавили, что родителям не стоит оставлять маленьких детей в комнатах с открытыми окнами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на проспекте Славы двухлетний малыш выжил после падения с четвертого этажа, а в Ленобласти из-за открытых окон за сутки погибли двое детей.

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