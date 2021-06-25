На проспекте Славы двухлетний малыш выжил после падения с четвертого этажа, а в Ленобласти из-за открытых окон за сутки погибли двое детей

За последние сутки в Петербурге и Ленобласти из окон выпали трое детей — два случая стали смертельными. Увещевания правоохранителей и резонанс, который придается таким случаям, к сожалению, не снижает количества трагедий.

Так, во Фрунзенском районе Северной столицы вечером 24 июня малыш остался без присмотра родителей и неизвестным образом выпал из окна квартиры на четвертом этаже дома на проспекте Славы. Мальчик упал на козырек и чудесным образом остался жив. Его, тем не менее, увезли на скорой и госпитализировали. Врачи оценивают состояние пострадавшего как среднетяжелое. При каких обстоятельствах произошел несчастный случай, предстоит выяснить правоохранителям.

А вот трагедия в Ленинградской области имела более серьезные последствия: утром 25 июня в Сосновом Бору при неизвестных обстоятельствах из окна восьмого этажа выпал четырехлетний ребенок. Увы, мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. По предварительной информации, они вместе с мамой были в гостях, и взрослые оставили малыша без присмотра, забыв про открытые окна. В случившемся уже разбирается прокуратура.

Еще один смертельный инцидент произошел сегодня в Сланцах. Малыш оперся не москитную сетку, установленную в изголовье кровати, но она не выдержала его веса и ребенок упал вниз с высоты пятого этажа. Спасти мальчика не удалось, ему был 1 год и 8 месяцев.

Добавим, что во избежание подобных случаев не стоит оставлять детей в одиночестве в помещении с открытыми окнами. Кроме того, лучше установить на рамы блокираторы, чтобы ребенок не мог открыть окно самостоятельно. Так же нужно помнить, что москитная сетка призвана лишь защищать от насекомых, она не выдержит веса даже маленького ребенка.