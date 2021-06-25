Мужчина на БМВ проехал по закрытой Малой Морской, чуть не наехав на пешеходов

Мужчина на БМВ проехал по закрытой Малой Морской, чуть не наехав на пешеходов
Так на Малой Морской мужчина на «БМВ» проехал по пешеходной, сейчас, улице. Фото: Gazeta.SPb

Мужчина на БМВ проехал по закрытой Малой Морской, чуть не наехав на людей.

В центре Северной столицы из-за проходящего фестиваля выпускников «Алые паруса» перекрыли некоторые улицы. В связи с чем агрессивно стали вести себя некоторые пешеходы и водители.

Так на Малой Морской мужчина на «БМВ» проехал по пешеходной, сейчас, улице. При этом он сигналил и чуть не наехал на проходящих мимо людей.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время концерта на Дворцовой площади в честь фестиваля «Алые паруса» выпускница потеряла сознание. Школьницу сперва отнесли в зону для журналистов, а позже вызвали врачей. Они оказали девочку первую помощь. Выпускнице могло стать плохо в толпе из-за духоты. Девочка также могла быть пьяной. Врачи уже оказали выпускнице первую помощь и увели ее.
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