Мужчина на БМВ проехал по закрытой Малой Морской, чуть не наехав на пешеходов

Так на Малой Морской мужчина на «БМВ» проехал по пешеходной, сейчас, улице. Фото: Gazeta.SPb

Так на Малой Морской мужчина на «БМВ» проехал по пешеходной, сейчас, улице. Фото: Gazeta.SPb

Мужчина на БМВ проехал по закрытой Малой Морской, чуть не наехав на людей.

В центре Северной столицы из-за проходящего фестиваля выпускников «Алые паруса» перекрыли некоторые улицы. В связи с чем агрессивно стали вести себя некоторые пешеходы и водители.

Так на Малой Морской мужчина на «БМВ» проехал по пешеходной, сейчас, улице. При этом он сигналил и чуть не наехал на проходящих мимо людей.