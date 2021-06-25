Мужчина на БМВ проехал по закрытой Малой Морской, чуть не наехав на пешеходов

Мужчина на БМВ проехал по закрытой Малой Морской, чуть не наехав на людей.
В центре Северной столицы из-за проходящего фестиваля выпускников «Алые паруса» перекрыли некоторые улицы. В связи с чем агрессивно стали вести себя некоторые пешеходы и водители.
Так на Малой Морской мужчина на «БМВ» проехал по пешеходной, сейчас, улице. При этом он сигналил и чуть не наехал на проходящих мимо людей.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время концерта на Дворцовой площади в честь фестиваля «Алые паруса» выпускница потеряла сознание. Школьницу сперва отнесли в зону для журналистов, а позже вызвали врачей. Они оказали девочку первую помощь. Выпускнице могло стать плохо в толпе из-за духоты. Девочка также могла быть пьяной. Врачи уже оказали выпускнице первую помощь и увели ее.