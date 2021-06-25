АТОР: россияне аннулировали более 70% бронирований на август в Краснодарском крае

АТОР: россияне аннулировали более 70% бронирований на август в Краснодарском крае
У россиян есть ещё выбор: Греция, Кипр, Египет. Фото: pixabay

Жители России отменили 30% бронирований на июль и более 70% на август.

Об этом сообщает РИА «Новости». Это произошло из-за новых ограничений в Краснодарском крае. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. Специалисты признаются, что это еще не полная картина.

Россияне охотно отправляются в Турцию и Крым. Сейчас цены на путевки в эти места наценились до 7%. У россиян есть ещё выбор: Греция, Кипр, Египет.

Ранее Краснодарский край ввел ограничение. Так заселяться в гостиницы можно только с отрицательными ПЦР-тестами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что риск заразиться COVID-19 в Турции и других курортах сильно преувеличен. Об этом рассказал Александр Мясников, сообщает «Med Novelty». Специалист считает, что риск заразиться COVID-19 в Турции сильно преувеличен. Однако риск заразиться COVID-19 есть.

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