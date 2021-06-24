Доктор Мясников: риск заразиться коронавирусом в Турции сильно преувеличен

Больше вероятность заражения в самолете во время перелета. Фото: pixabay.com

Больше вероятность заражения в самолете во время перелета. Фото: pixabay.com

Риск заразиться COVID-19 в Турции и других курортах сильно преувеличен.

Об этом рассказал Александр Мясников, сообщает «Med Novelty». Специалист считает, что риск заразиться COVID-19 в Турции сильно преувеличен. Однако риск заразиться COVID-19 есть.

На данный момент в Турции доля привитых в четыре раза больше, чем в России, а уровень заболеваемости ниже. Так Мясников считает, что наибольший риск заболеть COVID-19 у россиян, которые отправляются в Турцию, не в отелях или на курортах. Больше вероятность заражения в самолете во время перелета.

Мясников отметил, что ни закрытие границ, ни локдауны не помогут остановить пандемию COVID-19. Победить ее может только массовая вакцинация.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция начала третью фазу испытаний своей вакцины Turcovac. Президент Турции Тайип Эрдоган отметил, что важно изготовить собственную вакцину, чтобы спасти Турцию от нашествия COVID-19.