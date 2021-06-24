Турция начала третью фазу испытаний своей вакцины Turcovac

Турция начала третью фазу испытаний своей вакцины Turcovac
Сейчас Турция в числе первых по темпам вакцинации. Фото: Pixabay

Турция приступила к третьей фазе клинических испытаний своей вакцины от COVID-19.

Об этом сообщил NTV. Президент Турции Тайип Эрдоган отметил, что важно изготовить собственную вакцину, чтобы спасти Турцию от нашествия COVID-19. Сейчас страна вышла на финишную прямую, отметил президент. Название Turkovac подходящие, решил он.

Эрдоган призвал турок выполнить долг и сделать прививку. Сейчас Турция в числе первых по темпам вакцинации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские туристы начали менять путевки на российские курорты в пользу Турции. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), сообщает РИА. Новости. С сегодняшнего дня возобновилось авиасообщение с Турцией. Российские курорты меняют, но пока не повально. Есть случаи, но их немного, так как кто-то может поменять билеты, а кто-то уже нет.

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