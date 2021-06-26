В аэропорту Пулково в субботу задержали один рейс

В аэропорту Пулково в субботу задержали один рейс
Аэропорт "Пулково". Фото: Baltphoto

В субботу, 26 июня, в петербургском аэропорту Пулково задержался один рейс. Всего с вылетом опаздывает один самолет.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Антальи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор осмотрел 1,4 млн икринок форели в Пулково.

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