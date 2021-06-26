Петербуржцы делятся кадрами ночной грозы

Ливни и грозы наконец накрыли Петербург. До этого в городе стояла изнуряющая жара.

Этой ночью в город пришел долгожданный дождь. Раскаты грома оглушили город не утихали несколько часов. Петербуржцы успели сделать снимки и опубликовать их в Сети.

Очевидцы успели запечатлеть момент попадания двух молний в вышку ЛЭП, после чего произошло отключение уличного освещения на Юго-Западе Петербурга.

«Красиво было. Жаль на видео не совсем можно увидеть, как это красиво»,

«Пока молнии сверкали сверху, машина зажигали снизу. С двух сторон дома по несколько машин голосили», — делятся своими эмоциями петербуржцы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что кто-то посчитал, что дождь после рекордной жары стал приятным сюрпризом для выпускников к «Алым парусам». Вопрос лишь в том, рады ли долгожданному дождю юные петербуржцы.