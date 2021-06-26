Петербуржцы делятся кадрами ночной грозы

Петербуржцы делятся кадрами ночной грозы
Петербуржцы поделились кадрами молний во время ночной грозы. Фото: vk.com/spb_today

Ливни и грозы наконец накрыли Петербург. До этого в городе стояла изнуряющая жара.

Этой ночью в город пришел долгожданный дождь. Раскаты грома оглушили город не утихали несколько часов. Петербуржцы успели сделать снимки и опубликовать их в Сети.

Очевидцы успели запечатлеть момент попадания двух молний в вышку ЛЭП, после чего произошло отключение уличного освещения на Юго-Западе Петербурга.

Петербуржцы поделились кадрами молний во время ночной грозы. Фото: vk.com/spb_today

«Красиво было. Жаль на видео не совсем можно увидеть, как это красиво»,

«Пока молнии сверкали сверху, машина зажигали снизу. С двух сторон дома по несколько машин голосили», — делятся своими эмоциями петербуржцы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что кто-то посчитал, что дождь после рекордной жары стал приятным сюрпризом для выпускников к «Алым парусам». Вопрос лишь в том, рады ли долгожданному дождю юные петербуржцы.

гроза дождь молния


 

Новости партнеров
Из-за пробоя кабеля на станции
Из-за пробоя кабеля на станции "Парнас" усилят движение наземного транспорта
В Петербурге девушка впервые набрала 300 баллов за ЕГЭ
В Петербурге девушка впервые набрала 300 баллов за ЕГЭ
Мойка78 нашла единственный пункт в Петербурге, где могут привить
Мойка78 нашла единственный пункт в Петербурге, где могут привить "КовиВаком"
УЕФА предложил России отменить оставшиеся матчи ЕВРО-2020 из-за коронавируса
УЕФА предложил России отменить оставшиеся матчи ЕВРО-2020 из-за коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Испании отменили масочный режим на улице
Подростки на иномарке в Невском районе протаранили зеленые насаждения
Минздрав Аргентины оценил эффективность одной дозы «Спутника V» ...
Жару в Петербурге сменят дожди и грозы
За сутки от коронавируса привились более 12 тысяч петербуржцев
В Германии рассказали, как защитить «Северный поток — 2» от США
Петербуржцы делятся кадрами ночной грозы
В Ленобласти 26 июня ожидаются ливни и грозы