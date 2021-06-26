Подростки на иномарке в Невском районе протаранили зеленые насаждения

Подростки на иномарке в Невском районе протаранили зеленые насаждения
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Ранним утром 26 июня подростки на иномарке в Невском районе протаранили зеленые насаждения возле одного из домов на проспекте Солидарности 8/1.

По словам очевидцев, подростки на серой иномарке свернули с дороги и попали в зеленые насаждения возле жилого дома.

«Сегодня в 7 утра подростки на серебристой Тойоте Спарки Х протаранили зеленые насаждения в кармане по Солидарности 8/1», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На машине заметны незначительные повреждения.

«Алые паруса удались!», — пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Дунайском проспекте в Петербурге произошло массовое ДТП. Машины не смогли разъехаться ранним утром, на участке собралась пробка.

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