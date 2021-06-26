«Долетался»: на КАД произошло серьезное ДТП

В пятницу, 25 июня, автомобиль на большой скорости влетел сразу в два заграждения на КАДе.

В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как машина на большой скоростью несется по внешнему кольцу КАДа. Спустя какое-то время автомобиль резко сворачивает в сторону и ударяется сначала в одно заграждения, потом в другое.

«Вот ведь действительно — долетался! ДТП на КАДе, внешнее кольцо, развязка с пр. Культуры», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Дунайском проспекте в Петербурге произошло массовое ДТП. Машины не смогли разъехаться ранним утром, на участке собралась пробка.