В Ленобласти еще 177 человек заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 177 человек заболели коронавирусом
В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

В Ленинградской области зафиксировано еще 177 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в субботу, 26 июня.

С начала пандемии в регионе выявлено 48 079 случаев заболевания. При этом выздоровели 44 007 пациентов.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть находится на 22 месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 8457 человек. Следом идет Московская область — 2504 новый ковид-пациент. Третье место у Петербурга — 1247 инфицированных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России.

Также Gazeta.spb.ru сообщала, что глава Комитета по здравоохранению рассказал, как остановить третью волну коронавируса.

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