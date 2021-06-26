В Петербурге под ливнем голая девушка станцевала на дорожном знаке

Очевидцы происходящего наблюдали, как ночью с пятницы на субботу 26 июня полностью обнаженная девушка станцевала под ливнем на Петроградской. Об этом сообщает «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга».

В ночь «Алых парусов» петербурженка, на которой из одежды были только босоножки исполнила на улице танец с шестом. Вернее с дорожным знаком.

Сначала девица повисла на воображаемом шесте, а затем начала плавно двигаться.

«Чарующий» танец происходил в Петроградском районе на Полозовой улице. Прохожие были ошарашены выходкой девушки, при этом кто-то из очевидцев все же успела заснять танец на видео.

Напомним, что в Петербурге 19 мая, горожане могли заметить рыжеволосую незнакомку, которая прогуливалась по улицам полностью обнаженной. Её вскоре задержали правоохранители и позже выяснилось, что девушка — несовершеннолетняя, а прогулку совершала под воздействием запрещенных веществ.