Повседневный Петербург: обнаженная в центре города, полуголый «агент спецслужб» в такси и блогер без одежды, рассекающий по Невскому на капоте

Последние дни в Северной столице стояла непривычная для горожан жара, усугубляемая духотой перед надвигающейся грозой. Многие жаловались на отсутствие подходящей одежды для такой погоды, но одна девушка, кажется, решила проблему радикально.

Вечером 19 мая в центре Петербурга, неподалеку от площади Восстания, заметили совершенно обнаженную рыжеволосую девушку, которая спокойно прогуливалась под дождем, передает «Мегаполис». Горожанку не смущали ни непогода, ни окружающие.

Нашлись даже сострадательные граждане, которые подходили к странной петербурженке и предлагали помощь. Она, однако, отказывалась. Неизвестно, сколько длилась прогулка девушки, но на одном из роликов видно, что патрульная машина полицейских не заставила себя долго ждать. Правоохранители усадили прохожую в служебный автомобиль и, очевидно, доставили в отдел полиции. Напомним, что появление в общественных местах в обнаженном виде расценивается как мелкое хулиганство и наказывается по ст. 20.1 КоАП РФ.

При этом остается тайной, что побудило рыжеволосую незнакомку отправиться на прогулку под дождем в первозданном виде.

Раздетый человек на улицах в майскую жару — хоть и пугающее зрелище, но, по крайней мере, почти безопасное для здоровья обнаженного. Этого не скажешь о мартовском инциденте, когда около 8 утра в Адмиралтейском районе в машину таксиста сел полуголый мужчина, который разговаривал по карандашу, как по телефону, и заверял водителя, что является «агентом спецслужб».

В итоге, после того как чудной пассажир испортил салон автомобиля, таксисту пришлось вызвать скорую помощь. «Весна, людей с обострениями становится все больше», — прокомментировали инцидент в группе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте». Год назад, в апреле 2020-го на Будапештской улице также заметили крайне встревоженного и абсолютного голого мужчину. Как он попал в такое положение, осталось неизвестным, но интернет-пользователи предположили, что причиной мог стать разгар пандемии и строгая самоизоляция, пагубно повлиявшая на психику прохожего.

Удивительно, но порой петербуржцы раздеваются в общественных местах вполне сознательно. Так, 13 марта в Красном Селе посетитель супермаркета, которого заподозрили в воровстве, решил доказать свою невиновность красноречивым способом: стянул с себя и верхнюю одежду, и штаны, демонстрируя, что ничего не прятал.

Желающих эпатировать публику не пугают даже январские морозы: вечером 18 января по Невскому проспекту на капоте «Жигулей» проехался молодой человек. Из одежды на нем были лишь трусы и обувь. Многие решили, что это популярный блогер Даня Милохин, но оказалось, что это не так. Местному экстремалу, тем не менее, пришлось отвечать за свой поступок перед правоохранителями — вскоре его задержали.