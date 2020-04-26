Голый мужчина бегал по Будапештской улице

Во Фрунзенском районе местные жители заметили бегающего по улицам абсолютно голого и чем-то очень встревоженного мужчину.

Инцидент произошел вечером 25 апреля. Об этом рассказали очевидцы и опубликовали соответствующее видео в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Самоизолированный вышел к людям на Будапештской», — говорится в сообщении.

Беглеца заметили на Будапештской улице. Мужское естество он прикрыл от взглядов прохожих и направился в сторону проспекта Славы. Спустя какое-то время он все-таки обзавелся тряпкой, которой кое-как прикрылся.

«Самоизоляция это одно, а весеннее обострение никуда не исчезло»,- пишут пользователи Сети.

Остается неизвестным, как петербуржец оказался в таком виде на улице. Возможно, он сбежал от самоизоляции или же из медучреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленобласти местные жители заметили мужчину, совершавшего пробежку голышом. Неизвестного не смутили ни мороз, ни снег под ногами. В комментариях к записи сразу появилось множество версий происходящего. Одни предположили, что житель выплатил ипотеку, другие – проиграл в карты.