В Красном Селе посетитель магазина разделся догола, чтобы доказать, что он ничего не украл

В Красном Селе посетитель магазина разделся догола, чтобы доказать, что он ничего не украл
Инцидент произошел в магазине на Театральной улице, 10, в Красном Селе. Скриншот: Google View

В Красносельском районе Санкт-Петербурга мужчина чересчур экспрессивно отреагировал на подозрения охраны местного супермаркета в том, что он пронес товар мимо кассы, не оплатив.

Инцидент произошел днем в субботу, 13 марта. Для доказательства своей невиновности посетитель магазина на Театральной улице пошел на крайние меры. Когда охранник остановил петербуржца, чтобы проверить свои подозрения, мужчина, не стесняясь в выражениях, объяснил, насколько ему безразличны обвинения в воровстве.

В конце своего спича посетитель супермаркета красноречиво снял не только верхнюю одежду, но и штаны, чтобы продемонстрировать отсутствие спрятанных в них товаров. Оставшись в одних ботинках и спущенных джинсах, мужчина, вероятно, лишил сотрудника безопасности аргументов. Тем не менее, он подал другой повод к вызову полиции — нахождение обнаженным в общественных местах является административным правонарушением.

Однако история, опубликованная в социальных сетях, умалчивает, передали экспрессивного посетителя сотрудникам правоохранительных органов или конфликт решили мирным путем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская пенсионерка выкинула из окна 400 тысяч рублей.

кража красносельский район новости СПб супермаркет


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Байкале запустили уникальный глубоководный телескоп Baikal-GVD
В Петербурге на 9% выросло число суточных заражений коронавирусом
Врачи перечислили опасные признаки образования камней в почках
Ученые нашли сходство между людьми и странными доисторическими обитателями океана
В Кирове парашютист застрял в кроне 10-метрового дерева
Врач назвал два ранних симптома алкогольного ожирения печени
В Красном Селе посетитель магазина разделся догола, чтобы доказать, что он ...
На юге Петербурга пересчитают дятлов по поручению вице-губернатора Бондаренко