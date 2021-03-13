В Красном Селе посетитель магазина разделся догола, чтобы доказать, что он ничего не украл

Инцидент произошел в магазине на Театральной улице, 10, в Красном Селе. Скриншот: Google View

Инцидент произошел в магазине на Театральной улице, 10, в Красном Селе. Скриншот: Google View

В Красносельском районе Санкт-Петербурга мужчина чересчур экспрессивно отреагировал на подозрения охраны местного супермаркета в том, что он пронес товар мимо кассы, не оплатив.

Инцидент произошел днем в субботу, 13 марта. Для доказательства своей невиновности посетитель магазина на Театральной улице пошел на крайние меры. Когда охранник остановил петербуржца, чтобы проверить свои подозрения, мужчина, не стесняясь в выражениях, объяснил, насколько ему безразличны обвинения в воровстве.

В конце своего спича посетитель супермаркета красноречиво снял не только верхнюю одежду, но и штаны, чтобы продемонстрировать отсутствие спрятанных в них товаров. Оставшись в одних ботинках и спущенных джинсах, мужчина, вероятно, лишил сотрудника безопасности аргументов. Тем не менее, он подал другой повод к вызову полиции — нахождение обнаженным в общественных местах является административным правонарушением.

Однако история, опубликованная в социальных сетях, умалчивает, передали экспрессивного посетителя сотрудникам правоохранительных органов или конфликт решили мирным путем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская пенсионерка выкинула из окна 400 тысяч рублей.