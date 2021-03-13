В Петербурге пенсионерка выбросила из окна 400 тысяч рублей

Женщине внушили, что ее внучка в большой беде и нужно заплатить, чтобы все уладить.

В Санкт-Петербурге 88-летнюю пенсионерку обманул мошенник, представившийся сотрудником полиции. Он вынудил женщину выкинуть из окна пакет, в котором лежало 400 тысяч рублей. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Все случилось 11 марта вечером. Пенсионерке, проживающей на Дибуновской улице, позвонил мошенник, который заявил, что работает в полиции. Он заверил, что на внучку пожилой женщины хотят завести уголовное дело, но все можно уладить, если заплатить.

Женщина согласилась и сделала все, о чем ее просили. Спустя время она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Подозреваемых в мошенничестве поймали в тот же день, ими оказались безработные петербуржцы 1982 и 1988 годов рождения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге телефонные мошенники украли у генерала МВД более 600 тысяч рублей.