В Петербурге телефонные мошенники украли у генерала МВД более 600 тысяч рублей

Один подозреваемый уже задержан, а других разыскивают.

В Санкт-Петербурге телефонные мошенники списали со счетов генерала МВД 613 тысяч рублей. На данный момент пойман их пособник, который уже признал свою вину. Об этом пишут РИА Новости.

Известно, что генералу позвонили и представили сотрудником службы безопасности банка. Сотрудника МВД попросили продиктовать пин-коды, после чего с его счетов пропала крупная сумма. Мужчина, которого задержали, является дропером – он снимал похищенные деньги. Подозреваемый признает свою вину и выразил готовность возместить ущерб.

Ожидается, что в ближайшее время дело будет передано в суд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция подозревает трех человек в мошенничестве при уборке снега в Петербурге.