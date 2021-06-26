Песков опроверг сообщения об ограничениях для непривитых от COVID чиновников

Песков опроверг сообщения об ограничениях для непривитых от COVID чиновников
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на «запрет» на повышения непривитых сотрудников администрации главы государства. Фото: kremlin.ru

В Кремле опровергли информацию о «запрете» на повышения непривитых сотрудников администрации главы государства. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также отметил, что ему неизвестно о каких-либо акциях «антипрививочников», и в очередной раз опроверг существование обязательной вакцинации в РФ, сообщили «РИА Новости».

«Нет, это неправда», – ответил Песков.

Напомним, массовая вакцинация началась в РФ с начала 2021 года. Пройти процедуру можно при наличии полиса ОМС и при отсутствии медицинских противопоказаний.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще в восьми регионах введут обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер.

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