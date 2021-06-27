Мясников назвал симптом дефицита витамина D

Мясников назвал симптом дефицита витамина D
Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об одном из самых частых симптомов дефицита витамина D.

Он отметил, что речь идет о необъяснимых мышечно-скелетных болях.

«На самом деле витамин D вырабатывается практически без всякого солнца, просто на открытом воздухе», — заявил врач в эфире телеканала Россия 1.

По словам Мясникова, для этого достаточно быть на открытом воздухе около получаса, а зимой — немного дольше. При этом для выработки витамина D на солнце потребуется от пяти до десяти минут. Витамин D содержится в морепродуктах, яйцах и молоке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что медик рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что хромота у пожилых людей может указывать на риск сердечно-сосудистых заболеваний: инфаркта или инсульта. По его словам, при наличии предрасположенности, могут появиться колиты, болезни периферических сосудов.

Александр Мясников витамин витамин D


 

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