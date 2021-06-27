В результате ДТП в Красноярском крае погибли три человека

В Красноярском крае произошло серьезное ДТП.

Авария случилась на 283 километре автодороги Красноярск-Енисейск, сообщила пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю. В результате происшествия погибли три человека.

По предварительным данным, 33-летний водитель Lexus, двигаясь со стороны Енисейска в сторону Красноярска, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие.

Погибли водитель и два пассажира 23 и 19 лет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на опубликованных кадрах запечатлен только один автомобиль, остановленный на трамвайных путях. У машины заметно повреждена передняя часть, около транспорта разбросаны его детали и осколки.