В результате ДТП в Красноярском крае погибли три человека

В результате ДТП в Красноярском крае погибли три человека
Погибли три человека. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Красноярском крае произошло серьезное ДТП.

Авария случилась на 283 километре автодороги Красноярск-Енисейск, сообщила пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю. В результате происшествия погибли три человека.

По предварительным данным, 33-летний водитель Lexus, двигаясь со стороны Енисейска в сторону Красноярска, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие.

Погибли водитель и два пассажира 23 и 19 лет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на опубликованных кадрах запечатлен только один автомобиль, остановленный на трамвайных путях. У машины заметно повреждена передняя часть, около транспорта разбросаны его детали и осколки.

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