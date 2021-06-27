В доме на Федора Абрамова залило более десяти этажей

Потоп случился в доме на улице Федора Абрамова. Фото: скриншот Google Maps

Потоп случился в доме на улице Федора Абрамова. Фото: скриншот Google Maps

В Выборгском районе Петербурга произошел потоп в жилом доме. На месте работают аварийная служба, сотрудники полиции и МЧС.

Инцидент случился в субботу, 26 июня, в доме №8 на улице Федора Абрамова. Десять этажей здания залило водой. Жильцы забили тревогу.

Как сообщил 78.ru, вода начала проступать на фасаде дома, лестничных площадках и в квартирах. После обращения жильцов были перекрыты стояки в доме, управляющая компания пытается дозвониться до собственника затопленной квартиры.

Выясняются все подробности произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сестрорецке парадную дома затопило после дождя.