В доме на Федора Абрамова залило более десяти этажей

В доме на Федора Абрамова залило более десяти этажей
Потоп случился в доме на улице Федора Абрамова. Фото: скриншот Google Maps

В Выборгском районе Петербурга произошел потоп в жилом доме. На месте работают аварийная служба, сотрудники полиции и МЧС.

Инцидент случился в субботу, 26 июня, в доме №8 на улице Федора Абрамова. Десять этажей здания залило водой. Жильцы забили тревогу.

Как сообщил 78.ru, вода начала проступать на фасаде дома, лестничных площадках и в квартирах. После обращения жильцов были перекрыты стояки в доме, управляющая компания пытается дозвониться до собственника затопленной квартиры.

Выясняются все подробности произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сестрорецке парадную дома затопило после дождя.

новости СПб потоп улица федора абрамова


 

Новости партнеров
Сколько придется платить за услуги ЖКХ петербуржцам с 1 июля
Сколько придется платить за услуги ЖКХ петербуржцам с 1 июля
"Алые паруса" проходят в Петербурге с концертом и пьяными школьниками
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
Пострадавший от аттракциона сотрудник
Пострадавший от аттракциона сотрудник "Диво-острова" скончался в больнице
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В аэропорту Пулково в четверг задержали 10 рейсов
Курьер на самокате попал в реанимацию после ДТП с каршерингом в ...
В России за сутки коронавирус выявили у более 20,5 тысяч человек
ВОЗ заявила о возможности вакцинации от коронавируса при любом уровне антител
Главврач больницы в Петербурге назвал вакцинацию главным способом защиты от ...
В Петербурге на два месяца арестовали мужчину, который угрожал кондуктору ножом
Скончалась актриса Наталья Попова, сыгравшая главную роль в сказке ...
Утром на проспекте Наставников автомобилист украл две скамейки