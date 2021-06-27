Вечером в воскресенье в Петербурге ожидается гроза

Вечером в воскресенье в Петербурге ожидается гроза
Гроза в Петербурге. Фото: vk.com/kupchinonews

Вечером 27 июня в Петербург придет гроза.

На погоду в Северной столице повлияет атмосферный фронт с северо-запада. По данным синоптиков центра «Фобос», температура воздуха ожидается на уровне +25…+27 градусов.

Ветер будет юго-западным и северо-западным, со скоростью 3-8 метров в секунду. Пройдут кратковременные дожди.

Атмосферное давление в Петербурге почти не изменится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обширный антициклон окончательно разогнал облака в небе над Петербургом. Сегодня в городе будет тепло и сухо. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

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