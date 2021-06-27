В Шушарах тушили легковушку: горела обшивка багажника

В Шушарах тушили легковушку: горела обшивка багажника
В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В результате инцидента, кажется, никто не пострадал.

В Пушкинском районе сегодня вечером, 27 июня, горел легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось в Шушарах на Новгородском проспекте. Там загорелся припаркованный автомобиль – огонь поглотил внутреннюю обшивку багажника. На место приехали две единицы техники и 10 человек личного состава. Пожар ликвидировали за несколько минут, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мурино вооруженный насильник напал на девушку в лифте.

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