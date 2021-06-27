Греция изменила правила въезда для россиян: они стали жестче

Греция изменила правила въезда для россиян: они стали жестче
В Греции ужесточили правила въезда для россиян. Фото: unsplash

Новые правила вступят в силу уже в 6:00 30 июня.

Власти Греции объявили об изменении правил въезда в страну для туристов из России. Теперь им придется сдавать тест на коронавирус прямо на границе. Новые правила станут актуальны в 6:00 30 июня. Об этом сообщает официальная газета правительства.

Таким образом, россияне смогут попасть в Грецию, если предоставят отрицательный результат теста и если пройдут тестирование в точках въезда. Эти правила распространяются на лиц старше 12 лет. Напоминаем, что страна открыла границы для туристов ЕС и еще 26 стран с 14 мая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Аэрофлот» увеличит количество рейсов в Болгарию и Грецию.

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