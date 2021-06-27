На Федора Абрамова прорвало трубу: второй раз за сутки

На Федора Абрамова прорвало трубу: второй раз за сутки
Потоп случился в доме на улице Федора Абрамова. Фото: скриншот Google Maps

В обстоятельствах инцидентов разбираются сантехники.

На улице Федора Абрамова 27 июня произошла коммунальная авария. Там прорвало трубу общего пользования. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что все случилось на седьмом этаже в четвертой парадной. На место выехали специалисты, которые разбираются в обстоятельствах инцидента. Отмечается, что это – уже вторая коммунальная авария в доме за последние сутки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны подробности пожара на Трефолева. Там горела установка по переработке отработанных газов.

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