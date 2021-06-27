Стали известны подробности пожара на Трефолева

Там горела установка по переработке отработанных газов.

В Кировском районе вечером 27 июня произошел пожар в одноэтажном кирпичном здании. Подробностями инцидента поделились в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на улице Трефолева. Там горела установка по переработке отработанных газов размером 150*200 метров. В здании вспыхнула обстановка. На место выезжали 17 спасателей и четыре единицы техники. Они справились с ликвидацией пожара примерно за полчаса.

В результате инцидент, кажется, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кировском районе загорелось одноэтажное здание.