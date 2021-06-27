В Кировском районе загорелось одноэтажное здание

В ликвидации возгорания приняли участие 17 спасателей.

В Кировском районе сегодня вечером, 27 июня, тушили одноэтажное кирпичное здание. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на улице Трефолева. Там по непонятной причине горел объект размером 30*150 метров. Горение происходило в вентиляционной шахте. На место инцидента приезжали 17 спасателей и четыре единицы техники. На данный момент пожар ликвидирован – обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Шушарах тушили легковушку: горела обшивка багажника.