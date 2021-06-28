Певица Анна Седокова призналась, что ее лицо изуродовано из-за болезни

У артистки диагностировали крапивницу.
Певица Анна Седокова рассказала о своей борьбе с неприятным заболеванием, из-за которого у артистки изуродовано лицо. Подробностями она поделилась в Instagram-аккаунте.
Звезда отметила, что у нее диагностировали крапивницу. Недуг сказался не только на самочувствии Седовокой, но и на ее внешнем облике.
«Я не сдаюсь. Борюсь. Вчера сделали сильный укол, сегодня в клинике на очищении, едем в храм. Как сказал мой муж, мы атакуем ее [крапивницу] со всех фронтов»,
— пишет певица.
Она пока что стесняется показывать свое лицо, так как сейчас Седокова якобы похожа на чудовище из сказки про аленький цветочек.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анна Седокова рассказала о своем тяжелом детстве.