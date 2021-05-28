Анна Седокова рассказала о своем тяжелом детстве

Российская певица и актриса Анна Седокова заявила, что об ее детстве уж точно нельзя сказать «счастливое», так как им с матерью было очень тяжело и приходилось буквально выживать.
В интервью «Теленеделе» артистка рассказала о том, что росла без отца. А ее детство пришлось на период развала Советского Союза.
Так Седокова признала, что ее мама постоянно работала. При этом на столе могли появиться только пельмени и сосиски, потому как денег больше ни на что не хватало.
Кроме того, о Седокова объясняет, что остаться тихим семейным вечером с мамой также не получалось.
А одежды в детстве было совсем немного,
«Одно платье на десять лет и одни лосины, которые бережешь до лучшего случая», — объяснила женщина.
Помимо прочего, певица рассказала, какой чудовищный способ помогал ей в детстве много лет носить коньки. Маленькая Седокова снимала ботинки на улице, чтобы ноги замерзали, а уже потом надевала коньки.
«Проживая подобное, ты либо ломаешься, либо понимаешь, что ты точно не хочешь стать таким же», — подчеркнула артистка.
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