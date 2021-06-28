Мотоциклист сломал ноги после ДТП с легковушкой на Московском проспекте

Мотоциклист сломал ноги после ДТП с легковушкой на Московском проспекте
Место ДТП на Московском проспекте. Фото: скриншот "Мотосолидарность ДТП" "Вконтакте"

Байкер переломал ноги, столкнувшись на Московском проспекте в Петербурге с «копейкой». Он получил серьезные травмы.

Дорожный инцидент произошел поздним вечером воскресенья, 27 июня. Подробности сообщили в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Мотосолидарность ДТП».

По словам очевидцев, молодой человек получил переломы ног, его госпитализировали.

«Со слов водителя копейки — он поворачивал с Кузнецовской ул. на зеленый налево на Московский пр., не заметил мот», — написали в группе.

Другие подробности аварии не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тосненском районе вечером 27 июня произошла жесткая авария с участием фуры. В результате инцидента пострадали три женщины.

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