Более 80 человек пострадали в ДТП в Петербурге и Ленобласти за выходные

За выходные в ДТП погиб один ребенок. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

За выходные в ДТП погиб один ребенок. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

За минувшие выходные в Петербурге и Ленинградской области произошло 1 051 авария.

Об этом стало известно в понедельник, 28 июня. За прошедшие выходные в городе произошло 774 ДТП, еще 277 аварий случилось в 47-м регионе.

Как сообщила пресс-служба управления ГИБДД по городу и области, во время аварий травмы разной сложности получил 41 петербуржец, столько же человек пострадали в Ленобласти. Также дороги 47 региона унесли жизнь одного ребёнка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мотоциклист сломал ноги после ДТП с легковушкой на Московском проспекте. По словам очевидцев, автомобилист н заметил двухколесный транспорт, в результате чего произошло столкновение.