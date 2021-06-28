Песков: власти Петербурга во время «Алых парусов» исполняли требования санитарных властей

Песков: власти Петербурга во время &#171;Алых парусов&#187; исполняли требования санитарных властей
Перед "Алыми парусами" также были составлены рекомендации от санитарного врача Санкт-Петербурга. Затем они были соблюдены. Фото: kremlin.ru

Организаторы праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге реализовывали рекомендации санитарных властей.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Он отметил, что каждое мероприятие проводится с учетом рекомендаций главного санитарного врача города или региона. Перед «Алыми парусами» также были составлены рекомендации от санитарного врача Санкт-Петербурга. Затем они были соблюдены.

Песков сообщил, что прямых запретов на массовые мероприятия не было и нет. Решения принимаются руководством города на основе требований санитарных властей.

алые паруса главный санитарный врач Дмитрий Песков рекомендации санкт-петербург


 

Новости партнеров
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
"Алые паруса" проходят в Петербурге с концертом и пьяными школьниками
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Лежачие полицейские» расположатся по 55 адресам Петербурга
Массовое ДТП парализовало движение в Павловске
Минздрав: «Вектор» подал документы для регистрации еще одной вакцины
Президент России повысил возраст приобретения охотничьего оружия до 21 года
Колпино, Мурино, Бугры: за сутки в этих местах студент и две девушки стали ...
В Приморском районе на обочине лежит сбитый лось
Снесенная крыша, потерянный бампер, переломанные ноги и увезенные на скорой ...
Петербургские библиотеки готовятся к модернизации: объем финансирования ...