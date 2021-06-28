Песков: власти Петербурга во время «Алых парусов» исполняли требования санитарных властей

Организаторы праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге реализовывали рекомендации санитарных властей.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Он отметил, что каждое мероприятие проводится с учетом рекомендаций главного санитарного врача города или региона. Перед «Алыми парусами» также были составлены рекомендации от санитарного врача Санкт-Петербурга. Затем они были соблюдены.

Песков сообщил, что прямых запретов на массовые мероприятия не было и нет. Решения принимаются руководством города на основе требований санитарных властей.