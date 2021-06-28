МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий во вторник, 29 июня.

В ГУ МЧС России по Петербургу предупредили жителей и гостей города о дождях. Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра в Северной столице ожидаются дожди, местами даже будут ливни. Также прогнозируется северо-восточный и северный ветер до 12 м/с.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по прогнозам ведущего специалиста погодного центра «Фобос»Михаила Леуса рабочая неделя в Северной столице начнется с грозовых дождей и понижения температуры. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, по Ленобласти местами сильные, с градом.