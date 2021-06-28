Владелец грузовика отсудил больше 360 тысяч рублей у водителя, застрявшего под мостом глупости

В Петербурге владелец грузовика Сергей Свицов через суд добился выплаты возмещения вреда от водителя, который застрял на его машине под «мостом глупости».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, в сентябре 2019 года мужчина передал для однократного использования свой грузовик Isuzu Андрею Козлову. Водитель на грузовике хотел проехать под мостом на Ленсоветовской дороге, но не учел высоту машины. В результате верхняя часть фургона зацепилась за мост.

Свицов просил взыскать с Козлова 276,8 тысячи рублей за ремонт, 77 тысяч рублей за упущенную выгоду, 150 тысяч рублей за моральный вред, а также судебные расходы.

В итоге суд взыскал с водителя все указанные Свицовым суммы, за исключением компенсации морального вреда. Общий размер выплат превысил 367 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под выборгским «мостом глупости» застрял грузовик.