ФНПР и РСПП призвали ввести обязательную вакцинацию всех взрослых россиян

Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей обратились к правительству России с призывом принять решение об обязательной вакцинации взрослого населения страны от COVID-19.

Об этом сообщает «Интерфакс». Так в заявлении глав ФНРП и РСПП Михаила Шмакова и Александра Шохина говорится о том, что они за то, чтобы привить всех взрослых россиян от заразы XXI века за исключением людей, имеющих противопоказания к этой прививке и тех, у кого уже есть антитела. Они считают, что введение восстановит докоронавирусный уровень экономики.

Главы организаций также отметили парадоксальность ситуации. Россия первая создала вакцину, а уровень вакцинации населения — один из самых низких среди развитых стран.