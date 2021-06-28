Вакцинированных «Спутником V» в Германии не считают привитыми

В Германии решили, что не станут считать привитых «Спутником V» вакцинированными до тех пор, пока лекарство не примет Европейский союз.
«Интерфакс» пишет, ссылаясь на слова представителя пресс-службы Министерства здравоохранения Себастьяна Гюльде, что в настоящее признаются только те лекарства, которые допускаются в Евросоюз.
Так, в данный момент, Европейское агентство по лекарственным средствам не разрешило российской вакцине «Спутник V» выйти в оборот в странах ЕС.
Напомним, что 25 премьер Италии Марио Драги рассказал, что одобрение вакцины в объединении находится под угрозой, однако объяснений почему так сложилось не последовало.
Также Марио Драги отметил, что Евросоюз должен напомнить Москве ее «преступления». Имеется в виду якобы кибератаки, шпионаж, дезинформация и нарушение прав человека.
Кроме того, эксперты Европейского агентства по лекарственным средствам заявляли, что задержка связана только лишь с исследованиями вакцины.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названа стоимость вакцинации для трудовых мигрантов в России.