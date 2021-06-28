На Коммуне «Бензовоз» «встретился» с легковушкой

В Петербурге в Красногвардейском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого стало осложнено движение транспортных средств. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
Так, в Красногвардейском районе Северной столицы грузовик «Бензовоз» поворачивал налево и зацепил своим прицепом легковой автомобиль.
Все произошло на перекрестке улицы Коммуны и Ириновского проспекта.
В данный момент неизвестно есть ли пострадавшие в результате дорожного происшествия.
На кадрах заметно, что довольно крупное транспортное средство, вставшее посередине дороги, мешает проезду.
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