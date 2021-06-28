На Коммуне «Бензовоз» «встретился» с легковушкой

"Бензовоз" задел паркетник в Петербурге. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

"Бензовоз" задел паркетник в Петербурге. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Красногвардейском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого стало осложнено движение транспортных средств. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Так, в Красногвардейском районе Северной столицы грузовик «Бензовоз» поворачивал налево и зацепил своим прицепом легковой автомобиль.

Все произошло на перекрестке улицы Коммуны и Ириновского проспекта.

В данный момент неизвестно есть ли пострадавшие в результате дорожного происшествия.

На кадрах заметно, что довольно крупное транспортное средство, вставшее посередине дороги, мешает проезду.

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