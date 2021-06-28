В Ленобласти простились с экипажем рухнувшего под Гачтиной вертолета Росгвардии

Церемония прощания с летчиками, погибшими при крушении учебного вертолета Росгвардии под Гатчиной. Фото: пресс-служба Росгвардии

Церемония прощания с летчиками, погибшими при крушении учебного вертолета Росгвардии под Гатчиной. Фото: пресс-служба Росгвардии

В понедельник, 28 июня в Ломоносовском районе Ленобласти, в поселке Лебяжье состоялась церемония прощания с экипажем вертолета Росгвардии Ми-8, который разбился в прошлый четверг.

Проститься с лётчиками собрались их коллеги, родные и близкие. Кроме того, на траурном мероприятии присутствовали генералы центрального аппарата Росгвардии, командование, генералы и офицеры Северо-Западного округа Росгвардии, жители и руководство Ломоносовского района, сослуживцы, военнослужащие и сотрудники подразделений ведомства, дислоцированные в регионе. К гробам трагически погибших товарищей возложили цветы, а на пути к местам захоронения экипажу отдал воинские почести почетный караул.

«Мы прощаемся с офицерами, которые были безгранично преданы своему делу. Из жизни ушли настоящие мастера лётной профессии. От имени личного состава округа соболезную родным погибших. Мы навсегда сохраним память о погибших в наших сердцах», — сказал командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков.

Напомним, что трагедия произошла в 20:30 24 июня возле деревни Корпикюля. Воздушное судно, потерпевшее крушение, совершало учебный полет. Вертолет Ми-8 рухнул в поле, вдали от жилых домов. По словам очевидцев, все заняло считанные секунды, но даже падая, летчики старались увести борт в другую сторону от построек. Жертвами авиакатастрофы стали майор Николай Мулюкин, старший лейтенант Рамиль Сулейманов и капитан Денис Куликов.

По предварительным сведениям, причина трагедии кроется в неисправной технике, однако точные обстоятельства падения вертолета и гибели росгвардейцев предстоит выяснить правоохранителям. По факту нарушения правил полетов уже возбуждено уголовное дело.