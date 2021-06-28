Госстройнадзор выступил в суде против незаконной реконструкции здания на улице Академика Павлова

Госстройнадзор выступил в суде против незаконной реконструкции здания на улице Академика Павлова
Незаконная реконструкция создает угрозу жизни и здоровью людей. Фото: скрин Google.Maps

Суд Петербурга отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Петроградского районного суда, который удовлетворил иск Госстройнадзора Северной столицы к собственникам нежилого здания, расположенного по адресу ул. Академика Павлова, д.14 лит. Д, об обязанности привести самовольно реконструированный объект в первичное состояние до реконструкции.

Об этом сообщает Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт‑Петербурга. В ходе незаконной реконструкции обустроили этаж на чердаке и надстроили мансарду. Так собственник нарушил закон, не получил соответствующее заключение Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Незаконная реконструкция создает угрозу жизни и здоровью людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге суд признал запрещенной информацию на сайте, который предлагал экскурсии по крышам Северной столицы.

кгиоп суд


 

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