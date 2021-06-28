В Петербурге суд запрещает сайты с экскурсиями по крышам, но это не остановит нелегальный бизнес

В Петербурге суд признал запрещенной информацию на сайте, который предлагал экскурсии по крышам Северной столицы. В городе уже давно думают, как бороться с руферами. Пока чиновники спорят между собой, в Петербурге предприимчивые горожане практически без затрат наживаются на тех, кто готов рискнуть жизнью.

В понедельник, 28 июня, стало известно о том, что Октябрьский районный суд удовлетворил иск прокурора, который просил признать информацию на сайте, рекламирующем экскурсии по крышам, запрещенной к распространению в России.

«Суд установил, что в ходе проверки проведен осмотр сайта, на котором содержатся материалы, положительно характеризующие и формирующие позитивное отношение несовершеннолетних и молодежи к субкультуре «руфинг». «Руферство», говорит суд, является экстремальным увлечением, которое связано с риском для жизни», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

К слову, сайт, который возмутил прокурора, пока продолжает работать. Экскурсии по крышам Северной столицы на нем предлагают заказать по цене от 500 рублей. Посмотреть с высоты развод мостов или устроить на крыше свидание будет дороже. Учитывая то, что организаторы таких услуг вряд ли платят налог и практически ничего не тратят, бизнес можно назвать весьма прибыльным.

Прикрыть его петербургским властям пока не удается, несмотря на то, что проблему руфинга и в Смольном, и в Законодательном Собрании обсуждают не один год. Дело пока с мертвой точки не двигается.

Так, еще в 2018-м году комитет по законодательству ЗакСа одобрил законопроект, который предусматривал штрафы за организацию нелегальных экскурсий по крышам. Для физических лиц максимальная сумма штрафа составляла бы 5 тыс. рублей, а для должностных и юридических – 50 тыс. и 200 тыс. рублей. Дальше обсуждений проект не прошел.

Вновь об ужесточении наказания в Петербурге заговорили в сентябре прошлого года, когда с крыши на улице Рубинштейна упали 23-летний парень и 17-летняя девушка. Следователи назвали причину – небезопасная экскурсия.

Тогда губернатор Александр Беглов предложил ужесточить наказание за взлом дверей на чердак. До этого, летом прошлого года, градоначальник предлагал легализовать экскурсии по крышам. Он отмечал, что необходимо создать безопасные условия для прогулок на высоте.

Пока чиновники думают, что делать, на каждом шагу в центре Петербурга продолжают предлагать экскурсии по крышам. Отдельные руферы, покоряя новые вершины, время от времени становятся героями социальных сетей.

Так, в апреле этого года Gazeta.SPb писала о том, что руферы оседлали башню универмага купцов Елисеевых на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы. Не так давно, руферы покоряли ель на Дворцовой площади и Дом офицеров на Литейном проспекте.

Отметим, что пока штрафы за проникновение на крышу предусмотрены при незаконном взломе замка двери чердака. Это расценивают как мелкое хулиганство. Нарушение грозит штрафом от 500 до 1 тыс. рублей или административным арестом до 15 суток с наказанием с виде штрафа 500 рублей.

Такое наказание руферов, судя по всему, не пугает. Как отмечал ранее в разговоре с Gazeta.SPb глава администрации Центрального района Максим Мейксин, сотрудникам жилищного хозяйства постоянно приходится ремонтировать двери и устанавливать новые замки.